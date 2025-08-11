Мэр столицы также пообщался с пациентами и коллективом больницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл новый ревматологический корпус ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в центре Москвы.

"В Москве создали в 2023 году три ревматологических центра, сконцентрировали там специалистов, оборудование. И, конечно, встал вопрос о приспособлении помещений, новых зданий. Нашли здесь, в Пироговке, у вас старое здание, отреставрировали его, реконструировали, приспособили под новые задачи - получилось как новое. Здесь можно уже в одном месте получать все виды услуг: и диагностику, и лечение, и наблюдение. Так что я надеюсь, вы будете довольны", - сказал Собянин.

В ходе посещения обновленного здания мэр также пообщался с пациентами и коллективом больницы. "Я надеюсь, что новые лекарства, новое лечение, новые технологии будут приходить сюда в первую очередь. Так что здоровья вам", - сказал Собянин пациентам.

Как сообщается в материалах мэрии, в результате переезда в обновленное здание площадь межокружного ревматологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова увеличилась в 2,5 раза. Обеспечена бесшовная маршрутизация пациентов, которые теперь будут получать всю необходимую помощь в одном месте. В здании разместили консультативно-диагностическое отделение с зоной лучевой диагностики и аптечным пунктом, дневной стационар на 10 коек, кабинеты генно-инженерной биологической терапии и отделение ревматологии на 30 коек.

Для оснащения центра было закуплено порядка 90 единиц современной медицинской техники и мебели, в том числе по контрактам жизненного цикла были приобретены рентгенодиагностический аппарат на три рабочих места и рентгеновский денситометр. Для удобства пациентов и персонала в здании обустроили зоны комфортного ожидания, установили централизованную систему кондиционирования и вентиляции воздуха. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан - предусмотрены отдельный вход с пандусом и грузовой лифт.

С 1 февраля 2023 года в Москве внедрен новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам по профилю "ревматология". Это стало возможным благодаря созданию трех межокружных ревматологических центров на базе многопрофильных стационаров: ГКБ № 1 имени Пирогова, МКНИЦ Больница 52 и МКНЦ имени Логинова. Межокружные ревматологические центры обеспечивают первичную постановку диагноза, полный цикл лечения и пожизненное наблюдение пациентов.