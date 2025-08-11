В Дагестане восстановили электроснабжение более половины оставшихся без света

Без электроснабжения остаются 31 859 человек

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение более половины потребителей, оставшихся без света из-за аварийных отключений, вызванных непогодой в Дагестане, сообщил в своем Telegram-канале руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

"На данный момент без света остаются 31 859 человек в Дагестане", - говорится в сообщении.

Ранее Исрафилов сообщал, что по данным на утро понедельника без электричества оставались 81 тыс. человек в 52 населенных пунктах региона. Аварийные отключения были зафиксированы в Карабудахкентском, Унцукульском, Каякентском, Хасавюртовском, Дербентском, Кизлярском, Сергокалинском, Хунзахском и Гумбетовском районах, а также в Махачкале.

Сильные дожди прошли в Дагестане 9 и 10 августа. В ряде горных районов выпал град.