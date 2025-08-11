Студенческие стройки охватили ключевые проекты: от атомных объектов "Мирный атом" и "Прорыв" в рамках Росатома до масштабных инфраструктурных инициатив Газпрома, отметил председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. участников Российских студенческих отрядов (РСО) задействованы в развитии строительной отрасли. В 2025 году студенты РСО работают на семи всероссийских и трех межрегиональных проектах, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

"В этом году более 50 тыс. студентов трудятся на стратегических объектах по всей России, демонстрируя свою профессиональную зрелость и патриотизм. Этим летом студенческие стройки охватили ключевые проекты: от атомных объектов "Мирный атом" и "Прорыв" в рамках госкорпорации "Росатом" до масштабных инфраструктурных инициатив Газпрома, таких как проекты на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях, а также строительство жилых комплексов в Алабуге и моста через Обь в Сургуте и легендарный БАМ 2:0", - цитирует Киселева пресс-служба РСО.

Сообщается, что в 2025 году более 1 тыс. участников РСО осуществляют работу на проектах "Газпрома", в частности на заводе по комплексной подготовке газа на территории Ковыктинского и Чаяндинского месторождения. Кроме того, второй год подряд студенты работают на межрегиональной стройке "Усть-Луга" в Ленинградской области и на трудовом проекте "Сахалин". Кроме того, студенты трудятся на проекте "Минск" по строительству масштабного многофункционального комплекса "Газпром центр" в Белоруссии. Более 200 студентов задействованы на возведении первой атомной электростанции Египта "Эль-Дабаа", а также на атомных электростанциях "Аккую" в Турции, "Куданкулам" в Индии и "Руппур" в Бангладеш.

В РСО отметили, что студенты работают и на всероссийской стройке "Мирный атом - ЛАЭС", где они задействованы в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС. Студенты РСО также второй год подряд принимают участие в возведении первой в России гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторных батарей в Неманском районе Калининградской области. В пресс-службе уточнили, что по итогам прошлого трудового сезона на гигафабрике двое студентов были трудоустроены в штат компании.

Работа участников РСО на других объектах

Студенты РСО активно принимают участие на стройках в Сибири. Например, они работают на объектах Сибирского химического комбината в Томской области. Кроме того, в этом году более 200 молодых специалистов заняты на возведении уникального реактора "БРЕСТ" - первого в мире проекта замкнутого ядерного топливного цикла. В пресс-службе также сообщили, что студенты работают и в Челябинской области - более 400 участников движения выполняют штукатурно-малярные, арматурные, бетонные работы, благоустройство территории и работы с инженерно-технической документацией при возведении объекта на базе АО КИС "Исток".

Еще одним объектом, на котором задействованы студенты, стал мост через реку Обь в Сургуте. Также участники РСО активно работают в ОЭЗ "Алабуга". Они задействованы при возведении строительных объектов, выполняя бетонные, арматурные, электромонтажные и земляные работы. В РСО уточнили, что важной составляющей работы студентов на этом объекте является и участие в HR-отделах по набору персонала, а также в управлении капитального строительства по приемке сдающихся объектов.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

