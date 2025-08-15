Осенью 1941 года бойцы 313-й стрелковой дивизии три недели героически сдерживали наступление врага на высоте 168,5, где проходил первый рубеж обороны Петрозаводска. Стояли насмерть, чтобы из города успели эвакуировать жителей и вывезти предприятия. Однако узнать об этом в деталях удалось лишь в 2011 году. Рассказываем, что пришлось пережить бойцам в те дни и какую работу провели поисковики, чтобы восстановить историческую справедливость

Почти трехлетняя оккупация

Осень 1941 года стала временем тяжелых испытаний для Петрозаводска. В сентябре финские войска начали наступление, чтобы захватить столицу Карело-Финской ССР. Уже 1 октября враг зашел в город, оккупация продлилась 33 месяца.

Освободить Петрозаводск от нацистов удалось в июне 1944-го во время Свирско-Петрозаводской операции. О подвиге освободителей и их мужестве знают все — это одна из ключевых вех в истории столицы республики.

Но есть и другой, не менее важный подвиг — героическая и трагическая оборона Петрозаводска в начале войны, подробности которой удалось узнать только спустя десятилетия.

"В Петрозаводске и в непосредственной близости от него в 41-м году был проявлен массовый героизм. Это стало одной из причин, по которой столица республики носит гордое звание "Город воинской славы". И в том, что мир узнал об этом, заслуга наших поисковиков", — считает автор книг об обороне Петрозаводска и председатель общественной организации "Поисковые отряды "Эстафета поколений" Илья Герасев.

Защитники города

Как выяснилось, и освобождение, и защита столицы Карелии связаны с 313-й стрелковой дивизией, которая позже получит почетное наименование "Петрозаводская". Она была сформирована в июле 1941 года в Удмуртии и Свердловской области, состояла преимущественно из уроженцев Урала и Сибири.

Дивизия прибыла в Петрозаводск эшелонами в составе четырех полков: 1068-го, 1070-го, 1072-го стрелковых и 856-го артиллерийского. Два из них направили на один из самых проблемных участков — стратегически важный дорожный узел у поселка Красная Пряжа, который открывал путь к Петрозаводску. До столицы от того места — 50 км.

Отличительная особенность Карельского фронта — его природно-географические условия. Они не позволяли вести бои так, как, например, в средней полосе России, отмечает Илья Герасев. Всюду естественные препятствия — леса, скалы, озера, реки и многочисленные болота. В таких условиях может пройти пехотинец, но не полк или дивизия. Именно поэтому боевые действия в Карелии всегда велись вдоль дорог, и они были крайне важны.

Прибывшие бойцы Красной армии 5 сентября заняли высоту 168,5 в двух километрах от поселка и получили приказ остановить наступление 11-й пехотной дивизии финнов любой ценой. Именно здесь и проходил первый из четырех рубежей обороны. Финские войска важно было изматывать постоянными боями и контратаками. Сперва отпор врагу давали первый и второй эшелоны 1068-го, а позже оставшиеся подразделения 1070-го полка.

Битвы были тяжелыми. Судя по документам, в 20-х числах мая финские войска начали беспрерывно атаковать позиции бойцов РККА на высоте. Они чередовали авиационные налеты с артиллерийской подготовкой, делая обходные маневры. Уже 22 сентября, переходя повсеместно в наступление, враг занял поселок Матросы, а на следующий день подошел к деревне Половина. Части 1070-го полка были окружены и отрезаны от основных сил. Сколько продлилось дальнейшее сопротивление — неизвестно.

Последние сообщения о боях на первом рубеже обороны датируются 24 сентября. Те, кто не ушел с поля боя, умерли или попали в плен, выполняя данный им приказ до последнего.

"Это пример стойкости и героизма бойцов и командиров Красной армии. У них был приказ — держать противника на этой дороге, и они его выполнили. Для нас это карельская "Брестская крепость", — отметил Илья Герасев (оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести советского народа. Вместо нескольких часов, отведенных немецким командованием на овладение крепостью, дивизии вермахта пришлось, неся значительные потери, вести бои в течение целой недели, а отдельные очаги сопротивления просуществовали в течение месяца).

Вскоре командование примет решение оставить Петрозаводск, поскольку к концу месяца стратегического значения город уже не имел. Благодаря защитникам уже удалось сделать все самое главное: из него эвакуировали людей, предприятия и фабрики. То, что нельзя было забрать, уничтожили, чтобы не оставлять врагу.

За героическую оборону пришлось заплатить высокую цену. Точных сведений о количестве погибших на первом рубеже нет. Однако известно, что только с 12 по 13 сентября 313-я стрелковая дивизия потеряла ранеными и убитыми 430 человек, а без вести пропало 733.

Илья Герасев добавил, что если бы Петрозаводск не оставили, то враг мог перерезать дорогу в районе Кондопоги и образовался бы большой котел. Многие могли погибнуть из-за не очень выгодного с боевой точки зрения расположения карельской столицы.

Где птицы не поют

Открыть миру правду о событиях сентября 41-го удалось благодаря активности поисковиков "Эстафеты поколений". Они много лет вели полевые работы и кропотливо изучали архивные документы как с русской, так и с финской стороны.

Особенно активные работы на высоте начались с 2011 года, когда один из карельских поисковиков сообщил "Эстафете поколений" координаты с останками бойцов на той территории. Восстанавливая картину боя, исследователи столкнулись не только с героизмом, но и ужасами войны, о которых важно было рассказать всем, в том числе за пределами Карелии.

© Эдуард Тур/ ТАСС

Постоянные бои, артобстрелы и авианалеты, в перерывах между которыми нужно было строить печи и сооружать укрытия. Они делали все, чтобы выжить и продолжать оборону.

"Те люди, которые там сражались, понимали, что обречены, что финны их окружили. Поэтому для нас это место священно. Я считаю, что его должен посетить каждый житель нашей страны. Это нужно, чтобы понять, что такое война, что такое трагедия 1941 года, без которой не было бы Победы в 1945 году", — рассказал Илья Герасев.

По признанию поисковиков, которые провели месяцы работы на высоте, там никогда не пели птицы. Естественно, это вызывало у многих тревогу. Чтобы очистить место и вернуть ему душевный покой, там решили установить Поклонный крест и провести отпевание. Это стало первым шагом к созданию памятного места.

Обряд освящения прошел 6 мая 2015 года, в день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца. На церемонии присутствовали родственники воинов, погибших при защите Петрозаводска. С тех пор птицы запели снова.

Рассказать о подвиге всему миру

Чтобы сделать высоту доступной для всех, фонд решил продолжить благоустройство, в том числе привлечь грантовые средства. На них отремонтировали подъездную дорогу, обустроили три стоянки, отсыпали дорожки и установили стенды.

Официальное открытие памятного места решили провести 6 мая 2016 года — спустя год после освящения Поклонного креста. Как рассказал Илья Герасев в своей книге, за короткий срок пришлось выполнить колоссальный объем работ — уничтожить гранаты, мины и патроны, обнаруженные на высоте.

В непосредственной близости от маршрута также находилась авиабомба ФАБ-50. Когда-то от удара о землю она раскололась и затем вросла в дерево, в связи с этим вывезти боеприпас для уничтожения в другом месте было невозможно. Специалистов по разминированию и взрывным работам пригласили прямо туда.

"Мы участвовали в оцеплении, сотрудникам ГИБДД пришлось даже останавливать движение на федеральной трассе. Взрыв был такой силы, что мне показалось, его слышали в Петрозаводске. После взрыва работа продолжилась, но мы уже понимали, что к сроку не успеваем. Узнав об этом, многие жители Петрозаводска и Пряжи приехали, чтобы помочь нам", — рассказал Герасев в книге.

Торжественное открытие в итоге удалось провести точно в срок — 6 мая 2016 года. В последующие годы там улучшили качество дорожного покрытия, сделали новые пешеходные тропинки. В местах, где нашли останки солдат, установили красные звезды.

© Эдуард Тур/ ТАСС

В 2017 году было принято решение о строительстве православной часовни во имя защитника душ погибших воинов Архистратига Михаила. Проект подготовили специалисты ПетрГУ во главе с профессором Вячеславом Орфинским. В годовщину 80-летия боев за Петрозаводск часовню освятили. Она стала завершением маршрута памятного места.

Сегодня к высоте 168,5 ежегодно проводятся автопробеги. В год 80-летия Победы в рамках тематического тура памятное место посетили блогеры из шести стран.

Следующий шаг в увековечивании подвига бойцов 313-й дивизии — создание виртуальной экскурсии в рамках проекта "Оборона Петрозаводска", поддержанного Фондом президентских грантов.

За время своей работы поисковики подняли останки нескольких сотен красноармейцев. Их с воинскими почестями захоронили на Кургане Славы вблизи поселка Виллагора. Поиск погибших и установление их личности продолжаются, в том числе ведется научная работа по установлению всех обстоятельств боев и деталей произошедших событий. Погибших бойцов продолжают находить ежегодно.

Эдуард Тур