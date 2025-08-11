В частности, в Чувашии на предстоящей неделе температура не превысит плюс 23 градуса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жаркая погода сменится умеренно-теплой, пройдут дожди с грозами и градом в большинстве регионов в Приволжском федеральном округе (ПФО) на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ГУ МЧС.

Жара ослабевает в регионах ПФО под влиянием холодных атмосферных фронтов, сообщают синоптики. В начале недели "в большинстве районов [Самарской области] ожидаются дожди различной интенсивности с умеренным северным ветром", - следует из сообщения Приволжского УГМС. По информации Гидрометцентра России, в регионе ожидается 22-24 градуса тепла, в течение недели вероятны осадки. ГУ МЧС предупредило о тумане при видимости 500 м и менее в ночь и утром вторника. Средняя температура воздуха во второй декаде августа ожидается ниже нормы на 1 градус. В Саратовской области в понедельник столбики термометров достигнут 27 градусов, в последующие дни похолодает до 22-23 градусов, дожди будут кратковременными. К концу недели вновь потеплеет до 25-27 градусов. "Погодные условия будут способствовать повышению уровня пожарной опасности с сохранением четвертого, местами пятого класса", - сообщает Приволжское УГМС.

По данным Гидрометцентра, в Чувашии на предстоящей неделе температура не превысит плюс 23 градуса, прогнозируются дожди. Температура от 19 до 26 градусов ожидается днем и от 8 до 15 градусов ночью в Ульяновской области. Погоду в регионе определят тыловая часть ложбины восточного циклона и падающее атмосферное давление. При прохождении фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Среднесуточные температуры понизятся на 1-3 градуса от климатической нормы.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в ближайшие дни, 12-14 августа, погода в республике будет формироваться под влиянием тыловой части циклона с северными воздушными потоками, сохранится неустойчивая дождливая погода. Во вторник в отдельных районах пройдут сильные дожди, ожидаются грозы с усилениями ветра до 15-18 м/с, возможен град. Дневные температуры воздуха прогнозируются также в пределах 20-25 градусов.

По информации удмуртского Гидрометцентра, в понедельник погоду в республике определяет небольшой циклон, центр которого расположен над границей с Татарстаном. В течение дня более интенсивные осадки с перерывами пройдут преимущественно в центральных и южных районах республики. Со вторника и до конца рабочей недели местами ожидаются локальные кратковременные дожди разной интенсивности. В дневные и вечерние часы осадки часто будут сопровождаться грозами. Температурный фон установится близким к климатическим нормам, в середине недели немного выше его значений. Ночью температура воздуха будет опускаться до 10-15 градусов, во вторник днем воздух прогреется до 18-23 градусов, в середине недели до 20-25 градусов, в пятницу до 18-23 градусов.

Сильные ливни и подтопления

В понедельник в Башкирии прогнозировались сильные ливни, к примеру, в Уфе в результате обильного дождя частично подтопило улицы. Большие лужи появились на бульваре Ибрагимова, улице Жукова, Бакалинской и других, местные жители опубликовали в соцсетях видео с мест подтоплений. По данным Башгидромета, осадки продолжатся в ближайшие три дня.

Экстренные службы предупредили жителей Оренбургской области о возможных дождях, не исключены усиление ветра, грозы, град и туман. В понедельник днем жители Орска Оренбургской области столкнулись с негативными последствиями сильного дождя. Как сообщают местные СМИ, на нескольких участках городских улиц пешеходы не могли перейти проезжую часть, а автомобили глохли в глубоких лужах. Грозы и ливни сделали погоду в Оренбургской области прохладнее: 30-градусная жара отступила, и в понедельник днем воздух прогрелся до 23-26 градусов. По данным Приволжского УГМС, со вторника по четверг по ночам в Оренбуржье будет 9-14 градусов, днем - 21-26 градусов.

В Кирове в выходные шли дожди. По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни также ожидаются дожди, а во вторник - гроза. Температура воздуха составит 22-24 градуса.

Подготовка к зиме и паводкам

В Чувашии в ходе подготовки к зиме в Ядринском округе провели учебно-тренировочное занятие, посвященное взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы. В Чебоксарах, по последним данным мэрии, общая готовность объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 65,4%, в том числе жилого фонда и социальной сферы - соответственно 31,4% и 79,3%. Город будет готов к пуску тепла с 15 сентября.

Кроме того, в Чувашии идет подготовка к противопаводковым мероприятиям: для защиты от большой воды планируется строительство защитных сооружений на реке Алатырь в Алатыре, разработана проектная документация по строительству берегоукрепительных сооружений на левобережье Суры в пределах села Порецкое.