В регионах УрФО ожидаются дожди, грозы и туман в течение недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями, грозами и туманом во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) в течение недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"12 августа [в Свердловской области] облачно с прояснениями, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман, температура воздуха ночью - плюс 10 - 15 градусов, при прояснении до 7, днем - плюс 21 - 26 градусов", - сообщили в Уральском гидрометцентре. Такая же погода в Свердловской области ожидается в течение следующих двух дней.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области на неделе ожидаются переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах грозы и туман. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 8 - 14 градусов, в дневные - плюс 19 - 27 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре также прогнозируют переменную облачность, дожди, грозы и туман. Ночью столбик термометра будет находиться в районе плюс 9 - 15 градусов, днем - плюс 18 - 27 градусов, похожая погода ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе.

В Курганской области синоптики также прогнозируют облачную погоду, дожди, грозы, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 9 - 15 градусов, днем - плюс 18 - 25 градусов. Такая же погода ожидается в Челябинской области.