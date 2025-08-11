Во Франции крупнейшая АЭС остановила работу из-за медуз

Произошедшее не повлияло на безопасность станции и ее персонала

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Работа четырех энергоблоков крупнейшей французской атомной электростанции "Гравлин", расположенной на севере Франции, была приостановлена из-за попадания медуз в фильтры насосных станций. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании-оператора EDF.

"Энергоблоки 2, 3 и 4 АЭС "Гравлин" были автоматически остановлены, - отмечается в тексте. - Через некоторое время был остановлен и энергоблок 6".

Уточняется, что реакторы 2-4 остановились на час 10 августа, тогда как реактор 6 остановился в 06:20 (7:20 мск) 11 августа и о возобновлении его работы пока не сообщалось.

"Эти остановки связаны с массовым и непредсказуемым появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций, расположенных в неядерной части объекта. Произошедшее не оказало влияния на безопасность АЭС и ее персонала", - уточняется в коммюнике.

Технические службы АЭС проводят диагностику и необходимые работы для восстановления работы энергоблоков.