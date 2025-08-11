Telegram оштрафовали на 3,5 млн рублей

Причиной стало нарушение закона о порядке ограничения информации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 3,5 млн рублей по административному материалу из-за неудаления информации, запрещенной на территории РФ.

Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в суде.

Какая именно запрещенная информация послужила поводом для назначения административного штрафа, в пресс-службе не уточнили. В августе и октябре 2024 года Telegram был оштрафован за каждое аналогичное правонарушение на 4 млн рублей. Роскомнадзор неоднократно привлекал мессенджер Telegram к ответственности по этой статье.