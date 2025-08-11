Число машин в очередях перед Крымским мостом сократилось до 1,3 тыс.

Время ожидания со стороны Керчи составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. В очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи находятся 1 350 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 10:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось более 2 тыс. машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 100 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении по данным на 16:00 мск.