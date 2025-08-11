Фейерверк проводился в День города Иваново 9 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Действия коммерческой компании, которая организовала фейерверк в День города Иваново 9 августа, дадут оценку правоохранительные органы. Соответствующее поручение дал губернатор Станислав Воскресенский.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил правоохранительные органы дать оценку действиям коммерческой компании, организовавшей фейерверк в День города Иваново", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

В регионе действуют ограничения, связанные с безопасностью. Так, например, возможно временное ограничение работы мобильного интернета. Салют не запускался в Ивановской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.