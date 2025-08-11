Прокуратура проводит проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту перекрытия большегрузами дороги в Челябинской области из-за сбоя в работе рамки весогабаритного контроля. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что дальнобойщики отказываются проезжать под рамкой между поселком Березово и деревней Козырево из-за некорректных показаний и возможного крупного штрафа впоследствии. В результате образовалась пробка, оказалась перекрытой одна полоса движения.

"Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации средств массовой информации о скоплении большегрузов на дороге между поселком Березово и деревней Козырево в связи с перебоями в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств. По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о дорожной деятельности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции региона, весогабаритная рамка была отключена, после чего грузовики разъехались. "В настоящий момент на автодороге "Восточный обход города Челябинска" движение транспорта осуществляется без затруднений", - подчеркнули в ведомстве.