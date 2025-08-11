Республика подверглась серьезным испытаниям из-за сильных ливней, сообщил глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты после непогоды восстановили электроснабжение для 100 тыс. жителей Дагестана. Республика пережила серьезные испытания из-за сильных ливней, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

"Дагестан пережил серьезные испытания стихией - из-за сильных ливней, селевых потоков, грозы в горных районах завалило дороги, во многих муниципалитетах произошли аварии на энергообъектах. До сих пор идет расчистка шести участков дорог в трех районах. Задействовано 15 единиц техники, перекрытых трасс нет. В большинстве населенных пунктов восстановлено электроснабжение. Если изначально без электричества остались 131 тыс. человек, то сейчас в разы меньше - около 32 тыс.", - написал Меликов.

По его словам, остаются проблемы с электричеством в Избербаше, Каспийске, Дагестанских Огнях, а также в Акушинском, Буйнакском, Гумбетовском, Карабудахкентском, Унцукульском и Хасавюртовском районах.

"В устранении аварий задействовано 45 бригад: это 97 человек и 38 единиц спецтехники. "Дагэнерго" введен особый режим работы. <…> Наши службы сделали все, чтобы дагестанцы могли как можно скорее вернуться к привычной жизни. И за это им человеческое спасибо. Ситуация под контролем, продолжает работу штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. Мы внимательно следим за ситуацией и направляем ресурсы туда, где они нужнее всего. Отдельное спасибо тем, кто терпеливо переносит неудобства и помогает в меру своих сил и возможностей", - добавил Меликов.