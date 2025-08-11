Руководитель думской фракции "Единая Россия" вносит вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление ее суверенитета и безопасности, рост уровня жизни граждан, заявил председатель Госдумы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев вносит вклад в социально-экономическое развитие России, укрепление ее безопасности и рост уровня жизни граждан. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя Васильева с днем рождения.

"Уважаемый Владимир Абдуалиевич, вы вносите вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, укрепление ее суверенитета и безопасности, рост уровня жизни граждан. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы отметил большой профессиональный, политический и жизненный опыт Васильева, который позволяет депутату эффективно представлять интересы избирателей и участвовать в законодательном обеспечении решений задач по достижению национальных целей развития.