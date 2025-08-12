Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США объяснил, что они символизируют надежду на мирные отношения между двумя странами

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку, член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного "Клуба Народного Единства" (МКНЕ) Скотт Риттер объяснил, что совмещенные флаги России и США на его пиджаке символизируют надежду на мирные отношения между двумя странами. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Это флаг Соединенных Штатов и России вместе, в мире. И это надежда", - сказал он.

При этом Риттер отметил, что текущее состояние отношений не отражает этот символ. "Честно говоря, если бы я был честен, американский флаг был бы здесь [на лацкане пиджака], а российский - у меня в кармане, потому что у нас нет хороших отношений с Россией, но мы хотим хороших отношений", - пояснил он.

"Поэтому американский флаг и российский флаг вместе над моим сердцем, я надеюсь, у нас будет мир", - заключил эксперт.

Риттер приехал в Москву для участия в медиафоруме "Битва за правду" Международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС с 12 по 15 августа. Пресс-конференция, посвященная его проведению, состоится также в ТАСС 12 августа в 16:00.