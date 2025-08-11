Директор филиала центра "Воин" в Чечне Павел Козлов отметил, что недавно на базе Российского университета спецназа открылся водный полигон

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Подготовку мобильных групп, действующих на мотоциклах, запустили в Российском университете спецназа им. В. В. Путина (РУС им. В. В. Путина). Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил помощник руководителя РУС им. В. В. Путина, директор филиала центра "Воин" в Чеченской Республике Павел Козлов.

"У нас есть новое направление - это мотоциклетное направление - ответ запросам наших военных на наличие мобильной техники в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас очень популярно использование кроссовых, внедорожных мотоциклов для проведения различных тактических действий. <…> Тренировки уже идут в течение этого месяца", - сообщил Козлов.

Он также отметил, что недавно на базе Российского университета спецназа им. В. В. Путина открылся водный полигон. "У нас недавно открылся водный полигон в районе села Белгатой, он представят собой водоем с очень интересной инфраструктурой, там же находится лагерь, где можно размещаться и есть стрельбище, предназначен полигон для отработки разных военных действий на воде - начиная от водолазной подготовки и заканчивая десантной подготовкой", - добавил спикер.