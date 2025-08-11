Первого сентября школьники и их родители дарят учителю один общий букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, жертвуют в поддержку тяжелобольных детей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Фонд помощи хосписам "Вера" и Детский хоспис "Дом с маяком" открыли регистрацию на ежегодную всероссийскую благотворительную акцию "Дети вместо цветов". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда помощи хосписам "Вера".

"Первого сентября школьники и их родители дарят учителю один общий букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, жертвуют в поддержку тяжелобольных детей и молодых взрослых. Собранные благодаря акции средства идут на покупку аппаратов для дыхания и другого медицинского оборудования, инвалидных колясок и лечебного питания. И что не менее важно - на медицинскую помощь, которую оказывают пациентам хосписов врачи и медсестры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за 10 лет проведения собрано более 480 млн рублей, участники помогли 11 тыс. семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. В 2025 году помощи ждут более 1 190 семей из 65 регионов России.

"Наша главная задача - развивать помощь детям на дому, чтобы родители не боялись жить с тяжелобольным ребенком, при этом получали поддержку. Чтобы дети не оказывались в домах-интернатах (ДДИ), где, к сожалению, до сих пор часто возникают сложности с назначением питания, дети сильно теряют в весе, не гуляют и целыми днями лежат в палате", - рассказала директор Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Елена Мартьянова.

Директор Благотворительного фонда "Дом с маяком" Марина Власова добавила, что акция "Дети вместо цветов" проходит в этом году в одиннадцатый раз. "Это целая школьная жизнь: от первого звонка до выпускного. И очень радостно видеть, что с каждым годом участников становится все больше. Ребята с самого раннего возраста узнают, что делать добро нетрудно, а результат приносит много радости", - подчеркнула она.