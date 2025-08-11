Как отмечается в пояснительной записке к документу, большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий приоритетный порядок зачисления в детские сады для граждан России над мигрантами. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить статью 78 закона "Об образовании в РФ" новой нормой, устанавливающей приоритетный порядок для граждан России при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. "Из-за этого русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад", - говорится в документе.

Кроме того, отмечают авторы инициативы, в настоящее время актуальной является проблема отсутствия мест в детских садах, ближайших к месту проживания ребенка, так как они "могут быть заняты, в том числе детьми иностранных граждан".

"Обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укрепления национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов. Такой подход обеспечивает баланс между правами граждан Российской Федерации и иностранцев или лиц без гражданства, при этом подчеркивая приоритет интересов граждан России", - отмечается в документе.