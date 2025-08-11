Заместитель министра образования и науки республики Михаил Винницкий отметил, что такая тенденция привела к сокращению государственных вузов в стране

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти вдвое уменьшилось число студентов на Украине по сравнению с тем количеством, что было зафиксировано в стране 15 лет назад. Такая тенденция привела к сокращению государственных вузов на Украине. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Потребность в сокращении сети государственных вузов объясняется тем, что в стране почти наполовину уменьшилось количество студентов по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Сокращение вузов "очень часто происходит по определенному эволюционному процессу", - приводит слова Винницкого украинское издание "Апостроф".

Сейчас на Украине насчитывается 151 государственный вуз. При этом, по словам замминистра Минобрнауки, в стране с учетом демографических реалий это число должно быть сокращено до 100 госучреждений. Он подчеркнул, что в 2025 году лишь 48 вузов смогли зачислить на обучение более 1 тыс. студентов, в то время как в Европе вуз должен иметь не менее 5 тыс. обучающихся студентов. Как отметил Винницкий, в стране также наблюдается сокращение численности невостребованных частных вузов. За последний год более десятка таких учебных заведений были закрыты.

По оценке Украинского института будущего, общая численность населения Украины сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году. При этом из-за старения, низкой рождаемости и массовой миграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн трудоустроенных сейчас приходится около 20 млн пенсионеров, детей и безработных. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.