В Пятигорске на форуме "Машук" впервые зажгли Вечный огонь в честь 80-летия Победы

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Вечный огонь впервые зажгли на площадке Всероссийского молодежного форума "Машук" в Пятигорске в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества. Саму аллею в этом году оформили в этой же тематике: на ней разместили арт-объекты и информационные стенды о героях России и Советского Союза, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Аллея форума стала живой летописью России, воплощенной в символах и образах. Первое, на что обращают внимание участники, - это Вечный огонь - дань памяти подвигу советского народа, который ценой невероятных усилий отстоял будущее нашей страны, символ объединения эпох и национальной стойкости, и триколор над головой - визитная карточка форума", - сообщил представитель оргкомитета форума.

По его словам, близ Вечного огня расположили арт-объект, символизирующий школьный класс с оригинальной меловой доской 1956 года. "Участники форума могут представить себя на месте педагогов СССР и почувствовать на себе связь поколений", - добавил собеседник агентства.

Участники форума также могут ознакомиться с масштабным стендом, посвященным истории армии страны. На нем размещена информация о защитниках разных времен: от царских дружинников до современных героев, участвующих в специальной военной операции. "Кроме того, еще один отдельный стенд посвятили Великой Отечественной войне - хроника подвига советского народа, цифры, которые нельзя забыть, и информация о городах-героях", - уточнили в оргкомитете.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь. Форумы". В прошлом году "Машук" был признан победителем номинации "Событие года" Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", в которой участвовали самые яркие события в отрасли молодежной политики страны, реализованные в течение 2024 года. В нынешнем году форум объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России, и юных наставников всероссийского проекта "Первые - первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Две смены форума пройдут во всероссийском Центре знаний "Машук" в Пятигорске на Ставрополье.

