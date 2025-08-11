Первый зампред комитета Госдумы по информполитке отметил, что если заблокируют звонки на зарубежных площадках, то люди будут звонить с помощью российских аналогов или через VPN

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Запрет на звонки в мессенджерах приведет к распространению обхода блокировок и вызовет только возмущения граждан. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитке Антон Ткачев ("Новые люди").

Ранее в СМИ сообщалось, что российские операторы связи предлагают запретить голосовые вызовы через иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram.

"У меня нет информации по блокировкам. Сбои есть, но точечные, причины действительные не известны. Является ли это ответом на просьбу операторов "большой четверки", сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было. Но сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет-звонками, чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации", - сказал депутат.

Он отметил, что если под данным предлогом заблокируют звонки на зарубежных площадках, то люди будут звонить с помощью российских аналогов или через VPN. "Данная мера усложнит жизнь людям и вызовет только возмущение. Необходим конкурентный подход, а не логика запрета, которая прежде всего показывает слабость перед сложившейся ситуацией", - сообщил Ткачев.

Кроме того, по его словам, есть противоречие между идеями такого запрета и идеями о развитии отечественного мессенджера МАХ, поскольку через него тоже можно совершать звонки.

"Так с чем предлагают бороться - со всеми интернет-звонками и тем самым тормозить развитие отечественного продукта или снова перед нами точечная борьба с иностранными мессенджерами, которая будет решаться с помощью VPN? И если так, то при чем здесь операторы связи? - сказал парламентарий. - В очередной раз говорю о том, что действовать надо не запретами, а предлагать лучшие условия".