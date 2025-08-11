Сумма установлена на период с 10 августа по 30 сентября 2025 года

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Единовременную региональную выплату военнослужащим-контрактникам в Кабардино-Балкарии увеличили на 300 тыс. рублей. Теперь она составляет 1,8 млн рублей. Соответствующий указ подписал глава КБР Казбек Коков.

"Внести в пункт 1 указа главы КБР от 1 августа 2024 г. №63-УГ "О единовременных денежных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ" изменение <…> при заключении контракта для прохождения военной службы в полках резерва <…> - в размере 1 800 тыс. рублей", - говорится в тексте документа, размещенного на портале правительства КБР.

Согласно документу, сумма установлена на период с 10 августа по 30 сентября 2025 года.