Полученные данные передадут в Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области для разработки плана дальнейшей очистки территории

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Экспедиция "Экологический мониторинг Онежского полуострова" завершилась в Архангельской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. Участники обнаружили потенциально опасные объекты на побережье Белого моря.

"Экспедиционная группа провела осмотр побережья в районе поселка Пертоминск, Соловецких островов и архипелага Кузова. Здесь была обнаружена брошенная техника - баржи и буксиры, более 20 металлических бочек, котлованы с мазутом и судовой двигатель. При поддержке спутниковых данных удалось уточнить координаты потенциально опасных объектов", - написал губернатор.

Волонтеры прошли вдоль побережья на парусной яхте "Мустанг", они оценивали состояние прибрежной зоны Белого моря и выявляли факторы, негативно влияющие на природу.

В ближайшее время участники экспедиции передадут полученные данные в Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области для разработки плана дальнейшей очистки территории совместно с движением "Чистый Север - чистая страна".

В ходе рейса волонтеры протестировали инновационный нейроинтерфейс, разработанный специалистами Российского технологического университета для повышения безопасности труда в Арктике. Эта технология позволяет оперативно выявлять признаки усталости и стресса у специалистов, которые работают в сложных условиях.

Собранные в экспедиции данные сейчас проходят обработку. Результаты станут основой для дальнейших шагов по сохранению природы Онежского полуострова и повышению безопасности труда в Арктической зоне России.