Новые турникеты оснастили световой индикацией статуса оплаты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Турникеты нового поколения, которые появятся в столичном метрополитене в этом году, предоставили на выставке "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж". Об этом сообщил ТАСС города Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"До 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД появятся более 4,5 тыс. турникетов нового поколения. Благодаря узким тумбам они позволят увеличить пропускную способность станций на 40%. Скорость срабатывания каждого турникетаувеличится за счет более современного оборудования и применения новой российской микроэлектроники, сделанной в Зеленограде. Это обеспечит быстрый и удобный проход для всех, включая маломобильных и слабовидящих пассажиров", - сказал Ликсутов.

Как уточнили в пресс-службе транспортного комплекса столицы, новые турникеты оснащены световой индикацией статуса оплаты. Цветовая подсветка сразу покажет, успешно ли прошла транзакция.

"Для удобства слабовидящих пассажиров добавлен виброотклик. Тактильный сигнал поможет понять, открыт ли проход, без необходимости визуального контроля. Турникеты могут работать как на вход, так и на выход 1 это особенно удобно на станциях с большим пассажиропотоком. Зона валидации оптимизирована для цифровых способов оплаты. Считыватели расположены так, чтобы моментально распознавать виртуальную "Тройку", СБП и другие бесконтактные способы оплаты", - добавили в мэрии.

Выставка "Та самая Москва" посвящена достижениям в области транспорта, градостроительства и промышленности. Она пройдет до 31 августа. ТАСС - генеральный информационный партнер.