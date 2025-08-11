Пострадавшие от обломков БПЛА жители Тульской области получат выплаты

Размер единовременной выплаты из регионального бюджета составит от 100 тыс. до 2 млн рублей

ТУЛА, 11 августа. /ТАСС/. Жители Тульской области, пострадавшие в результате падения обломков сбитых беспилотников ВСУ 10 августа, а также семьи погибших получат единовременные выплаты из регионального бюджета от 100 тыс. до 2 млн рублей, соответствующий указ губернатора опубликован в региональном сборнике правовых актов и иной официальной информации.

"Установить единовременную материальную помощь лицам, пострадавшим в результате происшествий, произошедших в Тульской области 10 августа 2025 года в результате отражения атак, осуществляемых с использованием беспилотных летательных аппаратов либо падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в документе.

Отмечается, что в случае получения легкого вреда здоровью в результате падения обломков пострадавшим полагается единоразовая выплата в 100 тыс. рублей, при получении вреда средней тяжести материальная помощь составит 300 тыс. рублей, 600 тыс. рублей власти выплатят в случае получения тяжкого вреда здоровью. Установлена и единовременная помощь в случае гибели человека в результате происшествия.

"Установить единовременную материальную помощь членам семьи гражданина, погибшего (умершего) в результате происшествия, в размере 2 млн рублей в равных долях каждому члену его семьи", - говорится в тексте указа.

10 августа ВСУ атаковали Тульскую область с применением 11 беспилотников, два человека погибли, еще трое получили ранения.