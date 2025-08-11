Глава региона Михаил Евраев добавил, что трасса соединяет более 50 населенных пунктов с окружным и региональным центром

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Работы по ремонту трассы от Брейтова до села Покровского-на-Сити в Ярославской области начали на два года раньше запланированного срока. По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" будет обновлено 12 км дороги, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"На два года раньше запланированного срока начали ремонт дороги от Брейтова до села Покровского-на-Сити. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приведем в порядок участок протяженностью 12 километров. Общая стоимость работ превышает 567 миллионов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Евраев добавил, что эта трасса соединяет более 50 населенных пунктов с окружным и региональным центром, по дороге регулярно ездят рейсовые и школьные автобусы, а также по ней проходят туристические маршруты, которые в том числе ведут к популярным базам отдыха на реке Сить.

"Подрядчик уже вышел на объект. Ему предстоит комплексная работа, от усиления дорожного основания и укладки двухслойного асфальта до нанесения разметки и установки дорожных знаков. Применение современных технологий позволит увеличить срок эксплуатации отремонтированного полотна. Завершить ремонт планируем весной 2026 года", - отметил губернатор Ярославской области.