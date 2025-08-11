Местные фермеры и рестораторы, а также представители органов власти провели с экспертами АСИ стратегическую сессию

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) поддержит направление гастрономического туризма в Ивановской области. Эксперты АСИ в рамках проекта "Проеду по России" разработают для региона уникальные туристические продукты и гастромаршруты, сообщается в Telegram-канале облправительства.

"Гастрономический туризм в Ивановской области будут развивать при поддержке АСИ. В рамках проекта "Проеду по России" для нашего региона разработают уникальные туристические продукты и гастрономические маршруты. <…> В программе работы федеральных экспертов - изучение возможностей для гастротуризма в Шуйском и Гаврилово-Посадском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные фермеры и рестораторы, а также представители органов власти провели с экспертами АСИ стратегическую сессию. Обсуждалось развитие бренда области, создание регионального меню и подготовка кадров для сферы туризма. Также был сформирован список перспективных турпродуктов, которые будут развивать в регионе.

Как отметила директор департамента туризма Ивановской области Майя Силкина, у региона есть все необходимое для создания сильного и интересного гастробренда: семейные производства, развитое фермерское хозяйство и разнообразие местной кухни.