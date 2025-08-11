Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов посоветовал другим регионам задуматься о подобном ограничении

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал решение о запрете работы мигрантов курьерами в Санкт-Петербурге и посоветовал другим регионам задуматься о подобном ограничении.

"Поддерживаю данное решение. Считаю, что и другие регионы должны изучить и реализовать у себя подобное. Сегодняшние курьеры вчера работали на стройках, в ЖКХ, а теперь развозят продукты. Лучше график, можно получить чаевые, меньше физической нагрузки", - написал Нилов в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета считает, что патенты должны выдаваться с обязательным указанием профессии, чтобы не вызывать проблему дефицита кадров на стройках. "Такой законопроект (об обязательным адресном патенте) внесен в Государственную Думу, но пока не рассмотрен", - отметил Нилов.

В заключение депутат напомнил, что ограничения в работе курьеров - это вопрос безопасности граждан. По его словам, курьеры возят жителям продукты питания и знают коды для входа в подъезды. "Поддерживаю решение [губернатора] А. Д. Беглова", - подытожил он.

Ранее стало известно, что власти Петербурга запретили привлекать иностранцев к работе курьерами. Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям Санкт-Петербурга запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.