Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Менее 1 тыс. машин находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи, пробка со стороны Тамани исчезла. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 10:00 мск со стороны Тамани и Керчи находилось более 2 тыс. машин. После полудня очереди начали сокращаться, и к 16:00 мск с кубанской стороны ожидали проезда 250 транспортных средств, со стороны Керчи - 1,1 тыс.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 904 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", - говорится в данных на 22:00 мск.