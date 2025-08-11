Власти рекомендовали предоставлять оплачиваемый выходной таким категориям работников ежемесячно, за исключением тех месяцев, когда работники находятся в отпуске

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии предусмотрели дополнительный оплачиваемый выходной день в месяце для матерей, работающих в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артем Здунов подписал распоряжение, в котором руководителям органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления рекомендуется установить локальными нормативными актами (коллективными договорами) предоставление одного дополнительного выходного дня с сохранением денежного содержания (заработной платы) в календарном месяце женщинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, являющимся единственным родителем ребенка (детей) в возрасте до 14 лет. Оплачиваемый выходной, так называемый мамин день, рекомендовано предоставлять указанным категориям работников ежемесячно, за исключением тех месяцев, когда работники находятся в отпуске", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дополнительный оплачиваемый выходной день предоставляется по письменному заявлению, неиспользованный раз в месяц выходной на другой месяц не переносится, компенсация за неиспользованный день не выплачивается.

"Из нововведений, которые подчеркивают семейноцентричность Дома Республики (здание, где располагается администрация главы и правительства Республики Мордовия), - создание детской комнаты для сотрудников и посетителей, а также галереи картин семейной тематики, написанных как профессиональными художниками, так и учащимися детских художественных школ", - отметили в ведомстве.