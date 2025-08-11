С 1 января 2025 года выплата оформляется автоматически, когда человеку исполняется 80 лет, или при установлении инвалидности I группы

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России по Луганской Народной Республике с начала 2025 года автоматически назначило надбавки к пенсии 51 тыс. пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Отделение Социального фонда России по ЛНР с начала 2025 года автоматически назначило надбавки к пенсии 51 065 пенсионерам старше 80 лет и гражданам с инвалидностью I группы. С 1 января выплата оформляется автоматически при исполнении 80 лет или установлении инвалидности I группы. Раньше надбавка назначалась по заявлению трудоспособного гражданина, который ухаживал за пенсионером", - сказано в сообщении.

По словам управляющей отделением регионального Соцфонда Виктории Коваленко, данная надбавка ежегодно индексируется на тот же уровень, что и пенсии. "Помимо того, что выплату теперь получает больше людей, ее размер также стал выше. <…> Раньше ухаживающим ежегодно предоставлялась одна и та же сумма. После прошедших в этом году индексаций пенсий в январе, феврале и апреле размер надбавки увеличился в зависимости от вида получаемой пенсии", - приводятся слова Коваленко в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Размер надбавки к пенсии с 1 января составляет 1 314 рублей, к социальной пенсии с 1 апреля - 1 377 рублей.