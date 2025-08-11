Члены кабмина также поднимут вопросы, которые касаются выделения средств регионам на различные нужды и грантов, которые получат особые проекты в IT-сфере

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в основном будет обсуждать законопроекты и проекты распоряжений, касающиеся экономики, однако повестка будет включать в себя и социальные меры поддержки.

Члены кабмина поднимут вопросы, которые в том числе касаются выделения средств регионам на различные нужды и грантов, которые получат особые проекты в IT-сфере.

Компенсация курянам

Правительство обсудит финансовую помощь Курской области на компенсацию аренды квартир гражданам, которые были вынуждены покинуть свое жилье из-за обстрелов ВСУ. Средства будут выделены Минстрою из резервного фонда. Уточняется, что помощь будет оказана разово.

О поддержке российского ПО

Члены кабмина обсудят и гранты для российских разработчиков программ, которые помогают минимизировать риски и угрозы, которые появились из-за санкций.

Помощь ДФО

Члены кабмина также обговорят и финансовую помощь регионам Дальневосточного федерального округа. Для многодетных жителей этих регионов ранее был увеличен объем поддержки на покупку жилья и оплату ЖКХ с 450 тыс. рублей до 1 млн рублей. Поддержку увеличили в рамках реализации федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".

О помощи регионам в сфере ЖКХ

На повестке заседания также выделение средств для бюджетов Мурманской области и Камчатского края. Деньги пойдут на софинансирование расходов, которые возникли при стабилизации сферы ЖКХ.

Члены кабмина также обсудят перераспределение средств федерального бюджета между регионами, в частности городу Байконуру. Речь идет о финансировании мероприятий в рамках проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".

Помимо этого, речь пойдет о распределении регионам субсидий, которые пойдут на развитие и ремонт дорог.

О других экономических проектах

На заседании также обсудят инициативу, направленную на поддержку крупных инвестпроектов, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса. На повестке также будет проект, направленный на поддержку негосударственных пенсионных фондов, которые формируют долгосрочные сбережения. Члены кабмина также обсудят проект, предлагающий наделить Минпромтрг полномочиями по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.