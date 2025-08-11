У мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище, на котором похоронены 32 члена экипажа пройдет торжественно-траурный митинг под руководством главного командования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия в 25-ю годовщину гибели экипажа и крушения атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) К-141 "Курск" пройдут в Санкт-Петербурге и Мурманске во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

"В Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга [состоится] панихида "...по воинам, в море погибшим". У мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище [пройдет] отдание воинских почестей погибшим подводникам", - сказано в сообщении клуба.

В Николо-Богоявленском морском соборе пройдет божественная литургия. Духовенство выйдет из собора крестным ходом, и настоятель протоиерей Алексий Скляров совершит заупокойную литию у входа в часовню, где находится памятная доска с именами погибших членов экипажа.

У мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище, на котором похоронены 32 члена экипажа, в том числе командир атомного подводного крейсера Геннадий Лячин, пройдет торжественно-траурный митинг под руководством главного командования. В ходе митинга состоятся возложение венков и цветов и прохождение почетного караула.

В Мурманской области мероприятия памяти, посвященные 25-й годовщине гибели "Курска", пройдут во многих муниципалитетах региона. В самом Мурманске - у храма Спаса-на-Водах и у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, а также в ЗАТО Заозерск и Александровск. В ЗАТО Видяево, откуда атомный подводный крейсер совершил свой последний поход, состоится главный торжественно-траурный митинг.

АПРК "Курск"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море, около 11:00 в районе его маневров зафиксировали два подводных взрыва. Во время поисков аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила К-141, лежащую на дне на глубине 108 м. В ходе спасательной операции было констатировано, что все члены экипажа погибли. Через год после трагедии лодку подняли на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации. Следствие установило, что на "Курске" произошел взрыв из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в торпеде подводной лодки. Командиру "Курска", капитану 1-го ранга Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты награждены орденами Мужества.