Число машин в очереди к Крымскому мосту сократилось до 498

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, по состоянию на 01:00 мск снизилось до 498. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 498 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 22:00 мск понедельника в очереди находились 904 машины.

К 10:00 мск понедельника в очередях со стороны Тамани и Керчи стояло более 2 тыс. машин. После полудня очереди начали сокращаться, и к 16:00 мск с кубанской стороны ожидали проезда 250 транспортных средств, со стороны Керчи - 1,1 тыс.