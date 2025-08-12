ВЦИОМ: более 40% россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит

Почти столько же уверены, что создать ячейку общества можно и в съемном жилье или проживая с родителями, свидетельствуют результаты опроса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 40% россиян сегодня считают, что без собственного жилья семью создавать и заводить детей не стоит. При этом 48% согласны с мнением, что можно создать семью и родить детей, проживая на съемной квартире или с родителями, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ совместно с Национальным центром "Россия", поступившие в ТАСС.

Так, согласно результатам опроса, почти половина респондентов считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит. Почти столько же допускают создание семьи и рождение ребенка на съемной квартире или проживая с родителями. Среди зумеров (поколение цифры) и младших миллениалов подавляющее большинство уверены: сначала квартира, потом семья и дети. В то время как старшие поколения, особенно те, кто пережил 90-е, гораздо чаще готовы мириться с временными бытовыми трудностями ради семьи.

"Современная молодежь, те, кто вступают в активный репродуктивный период, - это первое поколение, выросшее в условиях рынка, а не распределения. Их взросление пришлось на эпоху, когда государство больше не предоставляло жилье "по очереди", а доступ к квадратным метрам стал вопросом личных усилий и ставок по ипотеке. Именно поэтому для зумеров и младших миллениалов наличие собственного жилья воспринимается не как желательное, а как обязательное условие для создания семьи и рождения детей", - отметила эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак, ее слова привели в пресс-службе.

Опрос также показал, что причины откладывания брака, по версии россиян и самой молодежи, сегодня прежде всего экономические - финансовые проблемы и неуверенность в завтрашнем дне (71% ответов). Каждый четвертый называет жилищный вопрос причиной неготовности молодежи к браку.

"Ценностный индивидуализм и "антисемейные" установки тоже влияют, но не настолько сильно (54% ответов): среди самых молодых (поколение цифры и младшие миллениалы) их называют реже, чем, например, поколение старших миллениалов или реформенное поколение. Критика в адрес молодежи как "инфантильной" чаще исходит не от самих молодых людей и их самоощущений, а от более старших поколений, их интерпретации ситуации", - отметили в аналитическом центре ВЦИОМ.

Кроме того, каждый пятый из поколения цифры говорит о необходимости сначала "встать на ноги", учиться, строить карьеру, заниматься самореализацией, а уже потом думать о семье. Здесь речь не столько об отказе от брака, сколько о "сдвигании" рождения до момента, когда молодые люди станут состоятельными и свободными, отмечается в исследовании.

"В целом картина такова: лидируют экономические факторы, но нарастают и культурно-психологические, в том числе ценностный сдвиг (но не кризис), формируется новая логика взросления и меняются стандарты личной готовности к браку (они уже связаны не столько с возрастом, сколько с накопленным ресурсом)", - уверены эксперты.

Молодежь не отказывается от родительства, а откладывает его ради подготовки

Согласно ответам россиян, финансовая неуверенность - главный барьер для родительства, особенно для самых молодых. Наряду с внешними барьерами тормозят рождение детей и страх не стать хорошим родителем, страх не сохранить семью, не справиться с трудностями и воспитанием. При этом молодежь не столько отказывается от родительства, сколько откладывает его ради подготовки. "Иными словами, дети теперь - не начало взрослой жизни, а ее апогей, символ достигнутой устойчивости", - отметили в АЦ ВЦИОМ.

Опрос также показал, что, по мнению россиян, стимулировать семьи к рождению второго и последующего ребенка, могут жилье и стабильно высокий доход. На третье место выходит государственная поддержка, опережая надежную работу и финансовую подушку.

В то же время молодые люди (поколение цифры и младшие миллениалы), те, кто уже в активном репродуктивном периоде или скоро в него войдут, помимо дохода и льгот также уделяют значительное внимание финансовой подушке безопасности, а поколение цифры - еще и гарантированным местам в детском саду и благоприятной среде проживания. Гибкий график работы и медицинская помощь актуализируются в более позднем возрасте (у миллениалов, реформенного поколения), а роль бабушек в большей степени считают важной сами "бабушки".

"Молодые россияне не отказываются от семьи и родительства, но они не верят, что можно "справиться как-нибудь", у них нет опыта, что государство "все равно поможет" (даст квартиру или, на худой конец, комнату в общежитии). Зато есть опыт жизни в неопределенности и завышенных ожиданий к качеству жизни (и высоких стандартах родительства, где ребенок - отчасти экономический проект, а его образование, досуг и обеспечение всем необходимым - показатель состоятельности семьи во всех смыслах). Поэтому дети и брак - не старт взрослой жизни, а ее итог, к которому нужно прийти подготовленным. И именно это делает жилищный вопрос в прямом смысле демографическим, можно сказать, ключ к будущей рождаемости - это ключ от собственной квартиры. Но, увы, текущая кредитно-денежная политика пока играет против демографии", - добавила Смак.

Опрос был проведен 13 июля в преддверии II Международного симпозиума "Создавая будущее". В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.