В Хабаровском крае на подготовку к учебному году направили около 7 млрд рублей

Деньги пойдут на школы, детсады и организации среднего профобразования

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направили порядка 7 млрд рублей на подготовку школ, детсадов и организаций среднего профобразования к новому учебному году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Демешин.

"Более 3,5 млрд рублей - средства краевого бюджета, свыше 2,5 млрд - федеральные деньги, 800 млн рублей направили муниципалитеты. Эти затраты - не только на обновление зданий, но и на новое оборудование для пищеблоков, покупку учебников, создание доступной среды. Очень значимый момент - модернизация противопожарных систем", - написал Демешин по итогам заседания президиума регионального правительства. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла более чем на 1 млрд рублей, уточнили ТАСС в региональном министерстве образования и науки.

В ходе заседания также обсуждались вопросы ремонта образовательных учреждений, который ведется по новому президентскому нацпроекту "Молодежь и дети". До 1 сентября работы планируют завершить в 18 школах. Также будет закончен капитальный ремонт одного общежития Хабаровского технологического колледжа и детского сада в городе Вяземском.

В новом учебном году в первый класс в крае пойдут почти 15 тыс. детей. Новый этап в жизни начнется и у 400 молодых педагогов, причем 170 из них будут работать в сельской местности.

"Хочу отметить, что приоритетом в работе школ должно быть создание комфортной развивающей среды, качественного внутришкольного пространства для учеников силами самих образовательных организаций. Это зависит именно от педагогического состава. Таким школам нужно помогать в первую очередь", - написал Демешин.