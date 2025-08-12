Инициатива позволит стимулировать рождаемость, укрепить социальную справедливость и повысить уровень защищенности семей, считают председатель СРЗП Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением установить возможность для родителей выходить на досрочную пенсию в зависимости от количества детей. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей", - говорится в документе.

Депутаты предлагают снижать пенсионный возраст на один год родителям двух детей, на три года - родителям трех детей, на пять лет - родителям четырех и более детей. Предложенная инициатива направлена на стимулирование рождаемости, укрепление социальной справедливости, повышение уровня защищенности семей, считают авторы письма.

Как рассказал Миронов ТАСС, сегодня многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого нужно наработать определенный стаж и накопить пенсионные баллы. "Мы же предлагаем иной - простой, справедливый и понятный людям подход", - отметил он.

В свою очередь Лантратова добавила, что многодетные родители несут огромную нагрузку - как физическую, так и финансовую. "Многие теряют годы трудового стажа, ухаживая за детьми. И в то же время именно они формируют будущее нашей пенсионной системы, воспитывая следующие поколения", - сказала она ТАСС.