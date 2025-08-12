В 2025 году в регионе по программе трудоустроят девять учителей

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Около 20 "земских" педагогов планируется привлечь к работе в приморских школах в 2026 году. В 2025 году в регионе по этой программе трудоустроят девять учителей, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

"В 2025 году с начала учебного года в школы края будет трудоустроено девять педагогов по предметам: русский язык и литература, математика, английский язык, физика, химия, биология и учитель начальных классов. В 2026 году собираемся привлечь 20 "земских" педагогов", - сказала министр.

Она отметила, что всего в рамках федеральной программы "Земский учитель", учрежденной президентом Росси=и Владимиром Путиным в 2020 году, в период с 2020 по 2024 годы на работу в школы, расположенные в населенных пунктах Приморского края с численностью населения до 50 тыс. человек, привлечено 142 "земских" педагога.

Реализация детского отдыха в Приморье

Помимо образовательных программ и привлечения новых кадров, в Приморском крае в летний период активно реализуется направление детского отдыха.

"Краевой детский центр "Юнга" предлагает смены по направлениям "Движение первых", "Горизонты идей", "Таланты Приморья" и "Территория земли". Также "Юнга" в сотрудничестве с яхт-клубом "Звезда" готовит программы в морской тематике, подразумевающие изучение морской флоры и фауны, основы морского дела, парусный спорт. Пройдут также смены по программированию, робототехнике, веб-дизайну и управлению БПЛА", - отметила министр.

Она добавила, что в регионе продолжается сотрудничество по реализации детских смен с ДВО РАН, Ботаническим садом, Дальневосточным федеральным университетом. На них ребята знакомятся с наукой, узнают о современных достижениях и возможностях для будущей карьеры.

В июне открылся детский лагерь "Авангард" в Находке. Там проходят смены, посвященные изучению морского дела. Также в Приморском крае действует множество загородных оздоровительных лагерей, таких как "Юность", "Астероид", "Надежда", "Горный" и другие. Эти лагеря предлагают разнообразные программы, включая спортивные мероприятия, творческие мастер-классы, развивающие игры и многое другое.

В зоне особого внимания - отдых для детей участников специальной военной операции. В 2025 году для них выделена почти 1 тыс. бесплатных путевок.