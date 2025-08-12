Также важно, чтобы препарат не содержал запрещенных компонентов, а саму процедуру проводили в лицензированных медучреждениях, сообщил зампредседателя организации Ильдар Аляутдинов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ вынес богословское заключение, согласно которому применение ботулотоксина в медицинской косметологии считается допустимым, но только при наличии медицинских показаний. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя ДУМ РФ, зампредседателя Совета улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"В ходе подготовки богословского заключения членами Совета была проведена большая работа, в том числе мы обращались за консультацией к врачами-косметологам, биологам и фармакологам. Опираясь на фундаментальные принципы исламского права, запрещающие причинение вреда здоровью, Совет улемов пришел к выводу, что применение ботолуксина (ботокса) разрешено только при наличии медицинских показаний и заключения врача-косметолога", - сказал он.

Также важно, чтобы препарат не содержал запрещенных компонентов, таких как альбумин человеческого происхождения, а сама процедура проводилась в лицензированных медицинских учреждениях. При этом такое решение Совета улемов может быть пересмотрено при появлении новых научных данных о свойствах и воздействии ботулотоксина на организм человека.

Согласно обоснованию фетвы, основные аргументы, которыми сторонники запрета ботулотоксина объясняют свое мнение, является аят Корана: "Я [Сатана] непременно введу их в заблуждение, возбужу в них несбыточные желания, прикажу им <…>, и они изменят творение Божье" (Св. Коран, 4:119). Однако Совет улемов пришел к решению, что процедура направлена не на изменение внешности, а на ее восстановление и коррекцию, что, согласно исламским представлениям, является допустимой формой лечения.