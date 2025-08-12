Речь идет об Усть-Камчатском округе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Усть-Камчатского округа на Камчатке, где был зафиксирован пеплопад с вулкана Ключевского, в первую очередь очистят объекты социальной сферы, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Олег Бондаренко.

"В Ключах выпало значительно больше вулканического пепла, чем в Усть-Камчатске. На данный момент пепел находится во влажном состоянии, что снижает его летучесть. Однако, подобно мокрому песку, он создает значительную нагрузку на кровли зданий и сооружений. В связи с этим крайне важно оперативно приступить к ликвидации последствий пеплопада, в первую очередь - на объектах социальной инфраструктуры: детских дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и общественных территориях. Чем дольше пепел остается на крышах, тем выше риск повреждений. Кроме того, при высыхании пепел станет более легким и ветром будет разноситься по поселку, значительно ухудшая качество воздуха и затрудняя последующую уборку", - написал Бондаренко.

Он добавил, что по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняты решения мобилизовать все силы и средства муниципалитета для ликвидации последствий пеплопада; обратиться за привлечением пожарной техники и специалистов для промывки фасадов, смыва пепла с крыш и очистки прилегающих территорий; обратиться к командованию военного городка "Ключевской" с предложением совместно участвовать в ликвидации последствий пеплопада на его территории; подготовить обращение в Министерство здравоохранения Камчатского края с просьбой направить в Усть-Камчатский муниципальный округ медицинских специалистов для проведения обследований населения, в первую очередь - лиц с хроническими заболеваниями, особенно дыхательной системы; принять меры по освобождению собственников частных домовладений от платы за холодное водоснабжение на период ликвидации последствий пеплопада.

Жителям округа рекомендовано минимизировать пребывание на открытом воздухе, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Извержение вулкана Ключевского продолжается.