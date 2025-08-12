Для граждан они достигают 15 тыс., а для юрлиц - 400 тыс. рублей, подчеркнул доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Саранчук

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Жильцы многоквартирных домов могут по договоренности между собой оставлять вещи в тамбурах и на лестничных клетках, но их захламление чревато штрафами, в том числе за нарушение противопожарной безопасности. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Саранчук, комментируя проблему загромождения межквартирных пространств.

"Такие помещения очень часто загромождаются - жильцы хранят там мебель, стройматериалы, коляски, велосипеды, самокаты, детские игрушки и тому подобное, - сказал Саранчук. - В общем случае проблему использования помещений общего пользования для личных нужд, в том числе хранения различных вещей, можно разрешить на общем собрании собственников жилья".

По его словам, жильцами не должны нарушаться правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, правила противопожарного режима и правила технической эксплуатации жилого фонда. "Так, не допускается хранение и использование в помещениях общего пользования горючих материалов, опасных химических веществ, загрязняющих воздух, а также загромождение проходов, препятствующих эвакуации людей", - сказал эксперт. По его словам, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены предупреждение или штраф по статье 20.4 КоАП, для граждан он составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц по этой же статье предусмотрены штрафы от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а для юрлиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Эксперт добавил, что с жалобой на захламление межквартирного пространства в доме жильцы могут обращаться в ТСЖ, управляющую компанию, жилищную инспекцию и Госпожнадзор. В случае невыполнения предписания об устранении нарушений правил содержания общего имущества предусмотрены штрафы по статье 19.5 КоАП - от 300 до 500 рублей для граждан, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для юрлиц.

"Содержание общего имущества обеспечивается собственниками помещений, и они же несут ответственность за его надлежащее состояние", - подчеркнул Саранчук.