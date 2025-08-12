Прокуратура Красноярского края потребовала устранить нарушения и активизировать работу по подготовке к предстоящим осенним осадкам

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края внесла представление руководителю Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Красноярска за несвоевременную очистку ливневой канализации и колодцев от мусора, что привело к массовому скоплению дождевых вод на городских улиц. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Дожди в краевом центре начались 9 августа. Непогода привела к перебоям электроснабжения 9 и 10 августа, с нарушением технологического режима работали 40 коммунальных объектов. По состоянию на вечер 10 августа были обесточены шесть канализационных насосных станций в разных районах города. Образовались большие лужи на проезжей части. В Ленинском районе Красноярска произошел провал дорожного полотна.

"Прокуратура внесла представление руководителю МКУ "УДИБ" после массового скопления дождевых вод на улицах Красноярска. На сегодняшний день на территории Красноярска расположено более 180 км сетей ливневой канализации и 6 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев. Как показала прокурорская проверка, их качественная и своевременная очистка от мусора не производилась, из-за чего городские улицы 9-10 августа снова заполнились водой", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководителю УДИБ представление с требованием устранить нарушения и активизировать работу по подготовке к предстоящим осенним осадкам. "Кроме того, надзорное ведомство проверит работу ООО "Краском" в связи с длительными перерывами подачи водоснабжения и водоотведения в мкрн Белые Росы. Будет рассмотрен вопрос о принятии мер, направленных против начислений жильцам в периоды отключения воды и привлечение виновных к административной ответственности", - пояснили в ведомстве.

Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют 12 августа в центральных районах Красноярского края туман, грозы. В Красноярске вероятность осадков в этот день составит 73%.