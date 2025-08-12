В Москве прогнозируют небольшой дождь, грозу и до плюс 21 градуса

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура до 21 градуса тепла прогнозируются в Москве во вторник. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс 8 градусов.