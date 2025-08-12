Член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов отметил, что излишнее давление на педагогов недопустимо

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов считает, что сейчас нет необходимости в обсуждении внедрения дресс-кода для учителей в школах, в том числе вариантов наподобие "камзолов или туник". Такое мнение сенатор выразил в беседе с ТАСС.

Введение ГОСТа для школьной формы учеников ранее вызвало дискуссию о необходимости аналогичных стандартов для педагогов с самыми необычными предложениями.

"В целом сейчас государство ведет планомерную работу по укреплению статуса педагога и наставника - уже был принят ряд законов, направленных на укрепление авторитета учителей. Однако до сих пор возникают споры, сопряженные с требованиями к внешнему виду учителей. На мой взгляд, люди, которые выбрали для себя профессию педагога, и без того отдают себе отчет о том, какое влияние они оказывают на детей. Нет никакой необходимости внедрять дополнительные ограничения или дресс-код для учителей, тем более камзолов или туник", - сообщил Гибатдинов.

Также он отметил, что излишнее давление на педагогов недопустимо. Сегодня основная задача - делать все возможное для привлечения молодежи в специальность, добавил сенатор.

"Это возможно только посредством увеличения заработных плат, увеличения количества бюджетных мест, предоставления всех возможных льгот и разработки новых мер поддержки. Меры давления точно не помогут в этом вопросе", - считает Гибатдинов.

Введение ГОСТа на школьную форму позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением. Об этом ранее сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.