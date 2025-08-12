В Ассоциации блогеров и агентств напомнили, что только за первое полугодие 2025 года количество киберпреступлений выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уже более 60% детей в РФ, желающих стать блогерами, прошли подготовку по теме кибербезопасности в рамках государственных и частных проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Как напомнили в АБА, по официальным данным, только за первое полугодие 2025 года количество киберпреступлений выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Сфера инфлюенсеров на этом направлении несет особую роль: блогеры одновременно являются и потенциальными жертвами мошенников, и лидерами мнения, которые несут социальную ответственность перед своей аудиторией. Этот вопрос становится еще более важным, когда речь заходит о несовершеннолетних блогерах", - добавили там.

В профилактике подобных преступлений важную роль играет информирование населения и обучение, подчеркивают в АБА. На государственном уровне информирование населения и обучение ведется, в основном, через реализацию Концепции информационной безопасности детей в России и входящие в нее программы: "Кибергигиена", "КиберЗОЖ", "Сложные несложные пароли", "Выучи свою роль", "Кибербуллинг", "Прокачай скилл защиты", а также "Подготовка к известности". Последний спецпроект рассказывает детям, которые хотят стать известными блогерами, как защитить свой аккаунт в соцсетях. Всего с проектами ознакомились более 13 млн граждан, из них - 2,75 млн детей, добавили в Ассоциации.

"На сегодняшний день благодаря проекту "Подготовка к известности" и аналогичным инициативам уже более 60% детей в РФ, желающих стать блогерами, прошли подготовку по теме кибербезопасности", - говорится в исследовании.

С основными правилами защиты детей в цифровом пространстве также можно ознакомиться на "Госуслугах", где подготовлен целый перечень рекомендаций для родителей. Также аналогичную деятельность ведет платформа "Топблог", где начинающие авторы могут бесплатно пройти образовательные курсы, в которые также входит подготовка по кибербезопасности.