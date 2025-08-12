Организатором волонтерской экспедиции выступила "Зеленая Арктика"

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Более 100 тонн металлолома собрали мужчины-волонтеры в рамках двухнедельной экспедиции в Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).

"На станции "Ока" (тропосферная радиорелейная станция в Тазовском районе ЯНАО) мы закончили работу. Хорошее настроение, очень сильно устали. Собрали более 100 тонн мусора", - сказал участник экспедиции, волонтер, студент факультета физической культуры ТГУ Владислав Фирсов, для которого эта поездка стала четвертой экспедицией в Арктику.

Команда из 17 мужчин в течение двух недель разбирала старые строения, убирала железо и бочки из-под ГСМ. Организатором волонтерской экспедиции выступает "Зеленая Арктика".

По данным вуза, тропосферная радиорелейная станция "Ока" является частью системы тропосферной связи ТРРЛ "Север", разработанной в 1950-х годах в СССР. Система служила для обеспечения надежной дальнодействующей связи и повышения обороноспособности страны в Арктике и других труднодоступных регионах. В настоящее время тропосферные линии связи заменены спутниковыми системами, но они сыграли важную роль в развитии телекоммуникаций в середине XX века. Станцию "Ока", как и другие 50 станций системы, расформировали в 1990-2000 годы. Но историческое загрязнение существует до сих пор.

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году для привлечения добровольцев к проектам уборки арктических территорий ЯНАО от антропогенного загрязнения. За это время силами 400 добровольцев из 12 стран было обследовано 500 га арктической территории и собрано вручную около 2,8 тыс. тонн металлолома, полностью очищены острова Белый и Вилькицкого.