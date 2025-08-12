Как отметила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, речь идет не только о возвращении музейных коллекций, но и о возможности продолжить научную работу с уникальными артефактами

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Крымские музеи намерены продолжать борьбу за возвращение им коллекции экспонатов, известной как скифское золото, и надеются, что вопрос будет затронут в процессе мирного урегулирования, сообщила ТАСС директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Археология и история Боспора", которая проходит в Керчи.

"По вопросу возвращения скифского золота делается очень многое. Главой Крыма Сергеем Аксеновым было направлено письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину. И вот начата работа, планируем возвращаться к судам. И я надеюсь, что этот вопрос будет учтен и в ходе мирных переговоров", - сказала Умрихина.

Она подчеркнула, что речь идет не только о возвращении предметов как материальных ценностей и элементов музейных коллекций, но и о возможности продолжить научную работу с уникальными артефактами, вошедшими в эту подборку экспонатов.

"Артефакты поистине уникальны, и работа с ними на 2014 год не была закончена. Например, не до конца понята и изучена скульптура змееногой богини - это единственное в мире подобное изваяние, изображающее двуликую богиню, вместо ног у которой извивающиеся побеги. И если про других богов этого периода мы знаем, что они властвовали на небе, или на земле, или под землей, то змееногая богиня, как кажется, - сразу в трех царствах. Более того, до сих пор не до конца понятно, из какого пантеона это божество, где его истоки, в какой культуре, с чем оно ассоциировалось", - отметила директор учреждения.

Она добавила, что также на момент отправки предметов на выставку велась подготовка к реставрации некоторых из них, в том числе скульптуры змееногой богини.

О коллекции

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, "Херсонес Таврический" - и Украина.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября 2023 года Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявлял, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.