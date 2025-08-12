Министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро заявил, что "не стоит ждать щедрых жестов" в этом отношении

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Власти Эстонии не намерены упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

По его словам, "не стоит ждать щедрых жестов" в отношении облегчения поездок из Эстонии в Россию. "Не надо на это надеяться", - приводит слова главы МВД Эстонии портал Delfi.

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, один из которых - "Нарва" - открыт только в дневное время. КПП "Лухамаа" и "Койдула" функционируют в полном объеме. В августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией, что существенно увеличило время ожидания при ее пересечении.