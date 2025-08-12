Организация будет заниматься, в частности, социализацией бойцов, информационным сопровождением, помощью в трудоустройстве и подготовке документов

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Ассоциацию участников специальных военных операций создадут власти Новосибирской области для поддержки бывших и действующих бойцов. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила начальник управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики региона Ирина Соловьева.

"Мы сейчас находимся в процессе. <...> Задача к концу этого года уже [начать] оформлять юридически ячейки, потому что это будет не просто определенный человек, занимающийся тематикой СВО, <...> хотим создать сетевую организацию с ячейками на территории Новосибирской области", - сказала Соловьева, уточнив, что ассоциация будет иметь статус региональной.

Она пояснила, что ассоциации предстоит заняться большим числом задач, в том числе социализацией бойцов, информационным сопровождением, помощью в трудоустройстве, подготовке документов и другими. "Мы понимаем, что у участников СВО должен быть проводник, которому он бы доверял, человек с таким же боевым опытом", - добавила Соловьева. Кроме того, ассоциация займется просветительской работой в школах, вузах и ссузах - для этого будут определены лекторы.

Ранее губернатор региона Андрей Травников подписал постановление о создании должностей заместителей глав муниципалитетов и городских округов по работе с ветеранами спецоперации. Вкупе с появлением ассоциации это позволит создать "единое окно" для поддержки и работы с участниками СВО, уточнила Соловьева.