С Монеточки начали взыскивать штраф о неисполнении обязанностей иноагента

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании задолженности по неоплаченному штрафу в 30 тыс. рублей за уклонение от выполнения обязанностей иноагента в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка (признана в РФ иноагентом). Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Материалы поступили приставам из районного суда Екатеринбурга. В них указано, что Гырдымова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП, ей назначен штраф в 30 тыс. рублей. В установленный срок певица его не оплатила. На основе поступивших материалов было открыто исполнительное производство о взыскании указанной задолженности.

В России в отношении артистки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). В случае признания вины певице грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как пояснили в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.