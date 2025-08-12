В МВД назвали 10 маркеров обмана при онлайн-покупках

Мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Перенос общения в неофициальные мессенджеры, требование перевода денег на карту физического лица и внезапное изменение минимальной суммы вывода входят в 10 маркеров, которые позволят распознать мошенничество при онлайн-покупках. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"10 ключевых маркеров обмана: перенос общения в неофициальные мессенджеры. Пример: "Для оперативного решения вопросов перейдите в WhatsApp". Реальность - мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя", - сказали в управлении.

Кроме того, еще одним маркером обмана при онлайн-покупках является требование перевода средств на карту физического лица. В действительности легальные магазины используют расчетные счета юрлиц или ИП. Еще в списке признаков требование дополнительных "возвратных" взносов и гарантия мгновенного возврата средств, внезапное изменение минимальной суммы вывода. Например, минимальная сумма вывода - 4 000 рублей, но следует внести еще 1 600 рублей.

Также в перечне маркеров мошенничества в интернете во время покупок частая смена реквизитов, блокировка возврата на этапе "оформления" ("пока заказ не оформлен, возврат сделать невозможно"), отказ от альтернативных способов доставки.

Девятым и десятым маркерами в МВД назвали давление на срочность оплаты и страховка как обязательный авансовый платеж.